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6 мая, 14:25

Ушаков: На инаугурацию Путина пригласили глав дипмиссий из недружественных стран

Приглашения на инаугурацию президента Российской Федерации Владимира Путина получили главы всех аккредитованных в Москве диппредставительств. Об этом во время брифинга сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, отметив, что руководителям иностранных государств приглашения не отправлялись.

"Инаугурация у нас носит внутригосударственный характер, и уже по традиции приглашаем глав диппредставительств", объяснил он, отметив, что приглашения получили все руководители посольств, в том числе из недружественных государств.

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Напомним, церемония инаугурации Владимира Путина пройдёт в Кремле 7 мая. Трансляцию запустят в 12:00 по московскому времени, она продлится около часа. Глава страны принесёт присягу. Также известно, что в рамках мероприятия состоится презентация новой версии Aurus Senat. Уточнялось, что инаугурацию не посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян, а Франция будет представлена послом Пьером Леви.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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