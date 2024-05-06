Ушаков: На инаугурацию Путина пригласили глав дипмиссий из недружественных стран
Приглашения на инаугурацию президента Российской Федерации Владимира Путина получили главы всех аккредитованных в Москве диппредставительств. Об этом во время брифинга сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, отметив, что руководителям иностранных государств приглашения не отправлялись.
"Инаугурация у нас носит внутригосударственный характер, и уже по традиции приглашаем глав диппредставительств", — объяснил он, отметив, что приглашения получили все руководители посольств, в том числе из недружественных государств.
Напомним, церемония инаугурации Владимира Путина пройдёт в Кремле 7 мая. Трансляцию запустят в 12:00 по московскому времени, она продлится около часа. Глава страны принесёт присягу. Также известно, что в рамках мероприятия состоится презентация новой версии Aurus Senat. Уточнялось, что инаугурацию не посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян, а Франция будет представлена послом Пьером Леви.
Life.ru