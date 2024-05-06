Ушаков: На инаугурацию Путина пригласили глав дипмиссий из недружественных стран

Приглашения на инаугурацию президента Российской Федерации Владимира Путина получили главы всех аккредитованных в Москве диппредставительств. Об этом во время брифинга сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, отметив, что руководителям иностранных государств приглашения не отправлялись.

"Инаугурация у нас носит внутригосударственный характер, и уже по традиции приглашаем глав диппредставительств", — объяснил он, отметив, что приглашения получили все руководители посольств, в том числе из недружественных государств.