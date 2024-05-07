Президент РФ Владимир Путин в ходе инаугурационной речи в Большом Кремлёвском дворце указал, что безопасность страны для него превыше всего. Глава государства подчеркнул, что судьбу России будут определять только её граждане.

Путин заявил, что безопасность народа России для него превыше всего. Видео © Life.ru

"Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего. Консолидированная воля миллионов людей — это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твёрдой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений", — отметил российский лидер.

В ходе своей речи Путин также заявил, что семейные ценности объединяют Россию. По словам президента, решения по развитию страны и регионов должны быть справедливыми и эффективными.