"Говорил простые и понятные вещи": Вассерман оценил речь Путина на инаугурации

Президент России Владимир Путин во время своей инаугурации говорил простые и понятные вещи. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, посетивший торжественную церемонию.

Речь президента РФ Владимира Путина в ходе инаугурации в Большом Кремлёвском дворце. Видео © Life.ru

"Речь президента, хотя о ней заранее никто не знал, тоже содержала вещи простые и понятные... Ничего неожиданного не случилось, что меня радует. Как говорят, отсутствие новостей — уже хорошая новость", — отметил Вассерман в разговоре с 360.ru.