"Говорил простые и понятные вещи": Вассерман оценил речь Путина на инаугурации
Депутат Вассерман: Путин говорил простые и понятные вещи на инаугурации
Анатолий Вассерман. Обложка © АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Президент России Владимир Путин во время своей инаугурации говорил простые и понятные вещи. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, посетивший торжественную церемонию.
Речь президента РФ Владимира Путина в ходе инаугурации в Большом Кремлёвском дворце. Видео © Life.ru
"Речь президента, хотя о ней заранее никто не знал, тоже содержала вещи простые и понятные... Ничего неожиданного не случилось, что меня радует. Как говорят, отсутствие новостей — уже хорошая новость", — отметил Вассерман в разговоре с 360.ru.
Парламентарий напомнил, что Украина угрожала массовым ударом в день инаугурации. Депутат отметил, что не знает, произошёл он или нет, если произошёл, значит, был отражён.
Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента России. На торжественной церемонии в Кремле присутствовало около 2,6 тысячи человек. Выступая перед собравшимися, глава государства, в частности, отметил, что для него огромная честь и священный долг служить своей стране, призвал граждан не забывать уроки истории, а в конце своей речи назвал народ России единым и великим.