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7 мая, 09:12

"НАТО и Украина падут": Вассерман поделился ожиданиями от нового президентского срока Путина

Вассерман: НАТО и террористическая Украина падут в ближайшие шесть лет

НАТО и террористическая Украина падут в ближайшие шесть лет правления президента России Владимира Путина. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился известный интеллектуал, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Вассерман поделился ожиданиями от нового президентского срока Путина. Видео © Life.ru

"Основное, в чём я уверен на ближайшие шесть лет, закончится ликвидация террористической организации "Украина", организация Североатлантического договора окончательно провалится в собственноручно вырытую яму. Завершится демонтаж нынешней системы глобального разделения труда, основанный на узкой специализации целых стран, поскольку эта система уже продемонстрировала, что существенно сокращает общемировое производство", — сказал парламентарий.

На вопрос о составе нового правительства Вассерман отметил, что его сейчас устраивает большая часть кабмина. В целом, как считает депутат, каких-то глобальных изменений не будет.

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Напомним, сегодня, 7 мая, проходит инаугурация Владимира Путина на новый президентский срок. Ожидается, что церемония начнётся в 12:00. Приглашение на мероприятие получили в том числе представители недружественных стран, однако, например, США отказались присутствовать.

Обложка ©

Кадр из видео Life.ru

Наталья Исакова
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