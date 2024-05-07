НАТО и террористическая Украина падут в ближайшие шесть лет правления президента России Владимира Путина. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился известный интеллектуал, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Вассерман поделился ожиданиями от нового президентского срока Путина. Видео © Life.ru

"Основное, в чём я уверен на ближайшие шесть лет, закончится ликвидация террористической организации "Украина", организация Североатлантического договора окончательно провалится в собственноручно вырытую яму. Завершится демонтаж нынешней системы глобального разделения труда, основанный на узкой специализации целых стран, поскольку эта система уже продемонстрировала, что существенно сокращает общемировое производство", — сказал парламентарий.