США отказались участвовать в инаугурации Путина

Вашингтон не отправит своего представителя на церемонию инаугурации российского лидера Владимира Путина. С таким заявлением на брифинге выступил пресс-секретарь Госдепа США Мэттью Миллер.

"Нет, у нас не будет представителя на его инаугурации", — подчеркнул американский дипломат.