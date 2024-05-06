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6 мая, 18:43

США отказались участвовать в инаугурации Путина

Госдеп: США не отправят своего представителя на инаугурацию Путина

Глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер и госсекретарь Энтони Блинкен. Обложка © Flickr / U.S. Department of State

Глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер и госсекретарь Энтони Блинкен. Обложка © Flickr / U.S. Department of State

Вашингтон не отправит своего представителя на церемонию инаугурации российского лидера Владимира Путина. С таким заявлением на брифинге выступил пресс-секретарь Госдепа США Мэттью Миллер.

"Нет, у нас не будет представителя на его инаугурации", — подчеркнул американский дипломат.

Также у главы пресс-службы ведомства поинтересовались, станут ли США бойкотировать инаугурацию. Впрочем, Миллер решил проигнорировать этот вопрос.

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Напомним, инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая. Трансляция торжественной церемонии стартует в 12:00 по московскому времени. Главы дипмиссий из недружественных стран тоже были приглашены на мероприятие, уточнили в Кремле.

Илья Пушкарев
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