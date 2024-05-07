Пушилин в беседе с Life.ru заявил, что мир наступит до конца нового срока Путина

Инаугурация президента России Владимира Путина является знаковым событием для Донбасса, России и всего мира. Об этом в беседе с Life.ru заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, только сильный лидер может изменить мир в лучшую сторону.

Денис Пушилин — об инаугурации Путина и скором мире. Видео © Life.ru

Говоря с журналистами о судьбе Донбасса, Пушилин обратил внимание на то, что и при продолжающихся боевых действиях регион развивается — преображаются города, развивается инфраструктура, создаются рабочие места. А с миром, который, уверен он, наступит до конца нового срока Путина, эти процессы усилятся.