Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 08:44

Пушилин в беседе с Life.ru заявил, что мир наступит до конца нового срока Путина

Пушилин назвал знаковым событием инаугурацию Путина

Инаугурация президента России Владимира Путина является знаковым событием для Донбасса, России и всего мира. Об этом в беседе с Life.ru заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, только сильный лидер может изменить мир в лучшую сторону.

Денис Пушилин — об инаугурации Путина и скором мире. Видео © Life.ru

Говоря с журналистами о судьбе Донбасса, Пушилин обратил внимание на то, что и при продолжающихся боевых действиях регион развивается — преображаются города, развивается инфраструктура, создаются рабочие места. А с миром, который, уверен он, наступит до конца нового срока Путина, эти процессы усилятся.

"Уверен в этом", — заявил глава региона, говоря о скором мире и завершении СВО.

"Запад, одумайся": Памфилова раскрыла Life.ru, какой сигнал подаёт Россия инаугурацией Путина
"Запад, одумайся": Памфилова раскрыла Life.ru, какой сигнал подаёт Россия инаугурацией Путина

Напомним, сегодня, 7 мая, состоится инаугурация Владимира Путина на новый президентский срок. Ожидается, что церемония начнётся в 12:00. Приглашение на мероприятие получили в том числе представители недружественных стран, однако, например, США отказались присутствовать.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • Путин
  • Политика России
  • Региональные власти
  • Политика
  • Только на Life
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров