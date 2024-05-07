Пушилин в беседе с Life.ru заявил, что мир наступит до конца нового срока Путина
Пушилин назвал знаковым событием инаугурацию Путина
Инаугурация президента России Владимира Путина является знаковым событием для Донбасса, России и всего мира. Об этом в беседе с Life.ru заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, только сильный лидер может изменить мир в лучшую сторону.
Денис Пушилин — об инаугурации Путина и скором мире. Видео © Life.ru
Говоря с журналистами о судьбе Донбасса, Пушилин обратил внимание на то, что и при продолжающихся боевых действиях регион развивается — преображаются города, развивается инфраструктура, создаются рабочие места. А с миром, который, уверен он, наступит до конца нового срока Путина, эти процессы усилятся.
"Уверен в этом", — заявил глава региона, говоря о скором мире и завершении СВО.
Напомним, сегодня, 7 мая, состоится инаугурация Владимира Путина на новый президентский срок. Ожидается, что церемония начнётся в 12:00. Приглашение на мероприятие получили в том числе представители недружественных стран, однако, например, США отказались присутствовать.
Life.ru