Путин призвал россиян не забывать уроки истории

Россияне должны быть самодостаточными, но в то же время помнить уроки истории и не забывать о трагической цене внутренних потрясений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инаугурационной речи в Большом Кремлёвском дворце во вторник, 7 мая.

Речь президента РФ Владимира Путина в ходе инаугурации в Большом Кремлёвском дворце. Видео © Life.ru

"Мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты, как уже не раз было в нашей истории. Но нам важно помнить и её уроки, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений", — отметил президент.

Как отметил российский лидер, государственная общественная и политическая системы РФ должны быть готовы к разным вызовам. Путин подчеркнул, что граждане достойно пройдут через трудный период, станут сильнее, а также реализуют свои планы.