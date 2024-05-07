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7 мая, 09:34

Путин призвал россиян не забывать уроки истории

Россияне должны быть самодостаточными, но в то же время помнить уроки истории и не забывать о трагической цене внутренних потрясений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инаугурационной речи в Большом Кремлёвском дворце во вторник, 7 мая.

Речь президента РФ Владимира Путина в ходе инаугурации в Большом Кремлёвском дворце. Видео © Life.ru

"Мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты, как уже не раз было в нашей истории. Но нам важно помнить и её уроки, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений", — отметил президент.

Как отметил российский лидер, государственная общественная и политическая системы РФ должны быть готовы к разным вызовам. Путин подчеркнул, что граждане достойно пройдут через трудный период, станут сильнее, а также реализуют свои планы.

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Как сообщал Life.ru, 7 мая Путин принёс присягу и официально — уже в пятый раз — вступил в должность президента РФ. Торжественная церемония состоялась в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. Мероприятие посетило порядка 2,6 тысячи человек: депутаты, сенаторы, руководство правительства, администрации президента, доверенные лица главы государства, а также деятели культуры и личные гости Путина. В конце своей речи президент назвал народ России единым и великим.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Никита Осипов
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