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7 мая, 09:58

Путин пришёл на благодарственный молебен по случаю инаугурации

Путин прибыл в Благовещенский собор на благодарственный молебен

Президент России Владимир Путин после церемонии инаугурации отправился в Благовещенский собор на территории Московского Кремля. Там патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю вступления главы государства в должность.

Путин после присяги прибыл в Благовещенский собор на благодарственный молебен. Видео © Life.ru

На видео — само таинство и глава государства, который ставит свечку и крестится.

Путин поцеловал Пахмутову и пожал руку Рошалю на церемонии инаугурации
Путин поцеловал Пахмутову и пожал руку Рошалю на церемонии инаугурации

Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. На торжественной церемонии в Кремле присутствовало около 2,6 тысячи человек. Выступая перед ними, глава государства назвал огромной честью и священным долгом служение Родине.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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