Путин пришёл на благодарственный молебен по случаю инаугурации
Путин прибыл в Благовещенский собор на благодарственный молебен
Президент России Владимир Путин после церемонии инаугурации отправился в Благовещенский собор на территории Московского Кремля. Там патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю вступления главы государства в должность.
Путин после присяги прибыл в Благовещенский собор на благодарственный молебен. Видео © Life.ru
На видео — само таинство и глава государства, который ставит свечку и крестится.
Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. На торжественной церемонии в Кремле присутствовало около 2,6 тысячи человек. Выступая перед ними, глава государства назвал огромной честью и священным долгом служение Родине.
Life.ru