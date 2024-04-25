Первый зарубежный визит на новом сроке: Путин в мае отправится в Китай
Путин заявил, что в мае у него планируется визит в Китай
Президент России Владимир Путин проанонсировал, что его визит в Китай состоится в мае текущего года. Заявление прозвучало на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Точной даты он не уточнил, но уже понятно, что этот визит станет первой зарубежной поездкой российского лидера на новом сроке полномочий.
"У меня планируется визит в мае в Китай", — сказал глава государства.
Ранее МИД подтвердил, что государственный визит Путина в Китай предстоит в 2024 году. А посол КНР Чжан Ханьхуэй анонсировал сразу несколько встреч Путина и Си Цзиньпина в ближайшие месяцы. По словам Владимира Путина, уровень сотрудничества между Москвой и Пекином является беспрецедентным, а отношения двух стран — один из существенных гарантов стабильности в мире.
Life.ru / Павел Баранов