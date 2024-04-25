Первый зарубежный визит на новом сроке: Путин в мае отправится в Китай

Президент России Владимир Путин проанонсировал, что его визит в Китай состоится в мае текущего года. Заявление прозвучало на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Точной даты он не уточнил, но уже понятно, что этот визит станет первой зарубежной поездкой российского лидера на новом сроке полномочий.