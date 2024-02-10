Посол КНР анонсировал несколько встреч Путина и Си Цзиньпина в 2024 году
Посол Китая Ханьхуэй: Пекин ждёт Путина с визитом в 2024 году
Пекин ждёт президента России Владимира Путина с визитом в 2024 году. Как рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, российский лидер и его китайский коллега Си Цзиньпин в течение года могут провести даже несколько встреч.
"Визит Путина в Китай (в 2024 году. — Прим. Life.ru) обязательно состоится. Да, его ждут", — сказал дипломат РИА "Новости", добавив, что контакты глав двух государств состоятся не один раз.
Ранее в Кремле подтвердили информацию телевидения КНР о том, что Владимир Путин созвонился с Си Цзиньпином. Российский лидер поздравил коллегу с наступающим китайским Новым годом. Также в ходе разговора главы двух государств подвели итоги развития всеобъемлющего партнёрства России и Китая и стратегического взаимодействия за последний период. Кроме того, главы государств затронули и международную повестку.
ТАСС / Михаил Терещенко