Путин и Си Цзиньпин раскритиковали США за вмешательство в чужие дела

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин раскритиковали курс США, который основан на вмешательстве во внутренние дела других стран, политическом и военном давлении. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонных переговоров двух лидеров.

"Лидеры подтвердили общий для наших стран курс на формирование справедливого многополярного миропорядка, основанного на международном праве. Выражено обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других государств. Политическое и военное давление со стороны США наши страны тоже не приемлют", — подчеркнул Ушаков в беседе с журналистами.

По его словам, политическое и военное давление со стороны США Москва и Пекин также не приемлют. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что Вашингтон пытается проводить политику двойного сдерживания против Москвы и Пекина.