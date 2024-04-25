Песков раскрыл планы Путина на майские праздники
Песков сообщил, что на майские праздники Путин будет работать
Грядущие майские праздники президент России Владимир Путин планирует провести за работой. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков — о деталях графика Владимира Путина. Видео © Life.ru
"В любом случае это будут рабочие дни для него", — сказал он.
Представитель Кремля также прокомментировал планы главы государства посетить Якутск. По его словам, президент обязательно выполнит своё обещание, однако точных сроков пока нет. Что касается информации Reuters о том, что первый зарубежный визит Путина после переизбрания состоится в Китай, то, по словам Пескова, обо всех поездках будет объявлено отдельно.
Ранее Дмитрий Песков предупредил о возможных провокациях Запада в преддверии инаугурации Владимира Путина. По его словам, власти научились с этим бороться.
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