Песков раскрыл планы Путина на майские праздники

Грядущие майские праздники президент России Владимир Путин планирует провести за работой. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков — о деталях графика Владимира Путина. Видео © Life.ru

"В любом случае это будут рабочие дни для него", — сказал он.

Представитель Кремля также прокомментировал планы главы государства посетить Якутск. По его словам, президент обязательно выполнит своё обещание, однако точных сроков пока нет. Что касается информации Reuters о том, что первый зарубежный визит Путина после переизбрания состоится в Китай, то, по словам Пескова, обо всех поездках будет объявлено отдельно.