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22 апреля, 16:37

Песков: Россия готова к мирному диалогу, в отличие от Украины

Песков заявил, что Киев по-прежнему отвергает возможность мирных переговоров

Президент России Владимир Путин констатировал, что российская сторона готова к урегулированию украинского вопроса мирным путём, но это не является мирной инициативой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива. Это была констатация, собственно, хорошо известной последовательной позиции главы государства", — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

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Глава государства неоднократно отмечал готовность РФ к началу мирного урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер заявлял, что Москва готова к диалогу, но это должна быть конструктивная беседа без навязывания позиций третьих стран. Однако сейчас это представляется для Киева невозможным, поскольку там законодательно введён запрет на переговоры с российской стороной. По словам Путина, отказавшись от диалога, украинские власти сами загнали себя в угол.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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