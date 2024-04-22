Песков: Россия готова к мирному диалогу, в отличие от Украины

Президент России Владимир Путин констатировал, что российская сторона готова к урегулированию украинского вопроса мирным путём, но это не является мирной инициативой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива. Это была констатация, собственно, хорошо известной последовательной позиции главы государства", — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.