Песков: Россия готова к мирному диалогу, в отличие от Украины
Песков заявил, что Киев по-прежнему отвергает возможность мирных переговоров
Президент России Владимир Путин констатировал, что российская сторона готова к урегулированию украинского вопроса мирным путём, но это не является мирной инициативой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива. Это была констатация, собственно, хорошо известной последовательной позиции главы государства", — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.
Глава государства неоднократно отмечал готовность РФ к началу мирного урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер заявлял, что Москва готова к диалогу, но это должна быть конструктивная беседа без навязывания позиций третьих стран. Однако сейчас это представляется для Киева невозможным, поскольку там законодательно введён запрет на переговоры с российской стороной. По словам Путина, отказавшись от диалога, украинские власти сами загнали себя в угол.
Shutterstock / FOTODOM