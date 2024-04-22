Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 09:40

Песков: ВС России улучшают позиции на СВО, помощь США Киеву ничего не поменяет

С каждым днём российские военные улучшают позиции в ходе выполнения задач спецоперации, и выделяемая США помощь киевскому режиму никак не поменяет положение дел. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Конгресса США поддержать новый пакет помощи Киеву.

"Принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя. Российские вооружённые силы, задействованные в специальной военной операции, улучшают свои позиции. В целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна", — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что западное финансирование не поможет украинской армии.

Кроме того, политик отметил, что дополнительные средства "приведут Киев к новым жертвам среди украинцев". Однако, по его словам, такое решение Конгресса позволит США заработать.

"Отдаём себе отчёт в том, что большая часть этих денег так или иначе останется в самой Америке. Америка станет богаче и будет зарабатывать дополнительные дивиденды, оказывая таким образом "помощь" Украине. Собственно говоря, принципиально ничего не меняется", — заключил Песков.

В НАТО считают, что США "не совсем опоздали" с военной помощью Украине
В НАТО считают, что США "не совсем опоздали" с военной помощью Украине

Напомним, 20 апреля Нижняя палата Конгресса приняла проект о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Документ поддержали 311 конгрессменов, 112 высказались против. Кроме того, согласно одобренному проекту, американским властям разрешается вводить новые санкции против России, КНР и Ирана.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров