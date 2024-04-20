Палата представителей США приняла проект о конфискации активов РФ в пользу Киева

Согласно законопроекту, властям Штатов разрешается вводить дополнительные санкции против России, КНР и Ирана. Кроме того, был одобрен законопроект о поддержке союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе. После этого конгрессмены перейдут к пакету нового финансирования Киева, куда входят дополнительные поставки ракет ATACMS.

Как сообщал Life.ru, 19 апреля стало известно, что нижняя палата Конгресса США приняла на процедурном голосовании законопроект об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о конфискации замороженных российских активов для их передачи Киеву. Окончательное голосование должно завершиться сегодня, 20 апреля. После этого документ направят для рассмотрения в сенат, а в случае одобрения — на подпись к президенту США Джо Байдену.