Палата представителей США приняла проект о конфискации активов РФ в пользу Киева
Палата представителей США приняла законопроект о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева. Документ поддержали 360 конгрессменов, 58 высказались против.
Согласно законопроекту, властям Штатов разрешается вводить дополнительные санкции против России, КНР и Ирана. Кроме того, был одобрен законопроект о поддержке союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе. После этого конгрессмены перейдут к пакету нового финансирования Киева, куда входят дополнительные поставки ракет ATACMS.
Как сообщал Life.ru, 19 апреля стало известно, что нижняя палата Конгресса США приняла на процедурном голосовании законопроект об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о конфискации замороженных российских активов для их передачи Киеву. Окончательное голосование должно завершиться сегодня, 20 апреля. После этого документ направят для рассмотрения в сенат, а в случае одобрения — на подпись к президенту США Джо Байдену.
Напомним, ЕС и страны G7 после начала спецоперации объявили о заморозке половины российских валютных резервов на сумму 300 миллиардов евро. Глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил членам ЕС потратить 90% доходов от замороженных активов на оружие для Украины. Однако на саммите в Брюсселе страны Евросоюза так и не смогли прийти к единому мнению, как потратить российские деньги. Позднее ЕК утвердила предложение, которое предполагает использовать средства для поддержки Украины.
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