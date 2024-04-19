Законопроекты о помощи Украине и Израилю прошли процедурное голосование в США

В Палате представителей Конгресса США прошло процедурное голосование за законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о конфискации замороженных российских активов для их передачи Киеву. Кроме того, американские законодатели проголосовали за документ о введении дополнительных санкций против Китая.