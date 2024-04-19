Законопроекты о помощи Украине и Израилю прошли процедурное голосование в США
В Палате представителей Конгресса США прошло процедурное голосование за законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о конфискации замороженных российских активов для их передачи Киеву. Кроме того, американские законодатели проголосовали за документ о введении дополнительных санкций против Китая.
Есть вероятность, что американская Палата представителей может принять этот пакет уже завтра, 20 апреля. После этого законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса, где большинство представляют демократы. Если Сенат одобрит указанный пакет, его отправят на подпись президенту США Джо Байдену.
А ранее Life.ru писал, что конгрессмены США рассмотрят законопроекты о помощи Израилю и Украине раздельно. В частности, 23,2 миллиарда хотят направить на восполнение передаваемого Киеву военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд — на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 млрд — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Байден заявил, что подпишет закон о помощи Украине и Израилю, если его примет Конгресс США.
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