Байден подпишет закон о помощи Украине и Израилю, если его примет Конгресс США

Президент США Джо Байден поставит свою подпись под представленными в среду в Палате представителей Конгресса США законопроектами о помощи Украине, Израилю и Тайваню, если они будут одобрены американским законодательным органом. Об этом сказано в тексте заявления американского лидера, которое распространила пресс-служба Белого дома.

"Палата представителей должна принять этот пакет помощи на этой неделе, а сенат должен быстро последовать за ней. Я немедленно подпишу их", — призвал Байден.

Американский президент считает, что таким образом США не допустят успеха Ирана или России.