Байден подпишет закон о помощи Украине и Израилю, если его примет Конгресс США
Президент США Джо Байден поставит свою подпись под представленными в среду в Палате представителей Конгресса США законопроектами о помощи Украине, Израилю и Тайваню, если они будут одобрены американским законодательным органом. Об этом сказано в тексте заявления американского лидера, которое распространила пресс-служба Белого дома.
"Палата представителей должна принять этот пакет помощи на этой неделе, а сенат должен быстро последовать за ней. Я немедленно подпишу их", — призвал Байден.
Американский президент считает, что таким образом США не допустят успеха Ирана или России.
Ранее члены нижней палаты Конгресса США предложили рассмотреть законопроект о выделении помощи Израилю и Украине раздельно. Так, Киев получит от Штатов 60,84 миллиарда долларов, а Тель-Авив — 26 миллиардов, что вдвое меньше суммы, направляемой на Украину.
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