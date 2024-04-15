СМИ узнали, почему Байден решил не выступать с обращением по ситуации с Ираном

Президент США Джо Байден вёл себя сдержанно после массированной атаки Ирана на Израиль, а также отменил обращение к народу, чтобы не провоцировать Тегеран на эскалацию конфликта. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на шесть неназванных чиновников.