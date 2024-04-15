СМИ узнали, почему Байден решил не выступать с обращением по ситуации с Ираном
Politico: Байден не выступил с обращением, чтобы не провоцировать Иран
Джо Байден. Обложка © ТАСС / EPA / SHAWN THEW
Президент США Джо Байден вёл себя сдержанно после массированной атаки Ирана на Израиль, а также отменил обращение к народу, чтобы не провоцировать Тегеран на эскалацию конфликта. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на шесть неназванных чиновников.
"У Байдена не было непосредственных планов выступить перед американской аудиторией по поводу конфликта на Ближнем Востоке... Крупное президентское мероприятие, скорее всего, приведёт к эскалации напряжённости и может спровоцировать Тегеран", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 14 апреля Иран в ответ на обстрел своего консульства в Дамаске нанёс массированный удар по территории Израиля. Тегеран использовал беспилотники и ракеты и, как утверждается, бил только по военным объектам. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, атака была полностью отбита, однако в Иране отрицают это, а СМИ указывают, что как минимум семь гиперзвуковых ракет поразили авиабазу Неватим. По данным The New York Times, в Тель-Авиве хотели сразу ответить на удар, но после звонка президента США Джо Байдена от этого отказались. Также Байден планировал телеобращение к нации на фоне обострения на Ближнем Востоке, но позже отменил его.