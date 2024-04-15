Израиль не сбил ни одной иранской гиперзвуковой ракеты, пишут СМИ
Press TV: Все иранские гиперзвуковые ракеты поразили цели в Израиле
Все иранские гиперзвуковые ракеты, выпущенные по территории Израиля в ночь на 14 апреля, поразили цели. Об этом пишет иранский Press TV.
"Эксклюзив: все гиперзвуковые ракеты достигли цели, преодолев израильские системы ПВО", — говорится в публикации.
Сколько именно гиперзвуковых ракет запустил Иран, неизвестно.
Напомним, в ночь на 14 апреля Иран в ответ на обстрел своего консульства в Дамаске нанёс массированный удар по территории Израиля. Тегеран использовал беспилотники и ракеты и, как утверждается, бил только по военным объектам. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, атака была полностью отбита, однако в Иране отрицают это, а СМИ указывают, что как минимум семь гиперзвуковых ракет поразили авиабазу Неватим. По данным The New York Times, в Тель-Авиве хотели сразу ответить на удар, но после звонка президента США Джо Байдена от этого отказались.
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