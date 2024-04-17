В США предложили выделить на поддержку Израиля более $26 млрд
Конгрессмены США рассмотрят законопроекты о помощи Израилю и Украине раздельно
Палата представителей США отказалась утверждать запрос Белого дома на рассмотрение общего 95-миллиардного законопроекта о помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, подготовив три раздельных проекта. Они были опубликованы на сайте нижней палаты в среду, 17 апреля.
Документы предполагают выделение киевскому режиму 60,84 миллиарда долларов. Треть от этой суммы в случае принятия законопроекта пойдёт на восполнение военного имущества, ещё 13 миллиардов потратятся на новое оружие, оставшиеся средства распределятся между другими целями.
Израилю же досталось почти вдвое меньше — 26,38 миллиарда. Большую часть ассигнований предполагается потратить на пополнение запасов оружия и зенитных ракет для комплексов ПВО "Железный купол", "Праща Давида" и "Железный луч". Для законопроектов республиканцы разработали переход на систему займов и усиленной подотчётности. Их рассмотрение намечено на 20 апреля.
Напомним, ранее Life.ru сообщал о том, что спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон планирует предложить отдельные законопроекты по финансированию трёх стран. При этом бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия считает возможным возобновление помощи Украине, но лишь в виде кредита. Между тем решение американских законодателей о разделении законопроектов враждебно встретили на Украине. Владимир Зеленский назвал такой манёвр Конгресса "позором для мира и демократии".
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