В США предложили выделить на поддержку Израиля более $26 млрд

Палата представителей США отказалась утверждать запрос Белого дома на рассмотрение общего 95-миллиардного законопроекта о помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, подготовив три раздельных проекта. Они были опубликованы на сайте нижней палаты в среду, 17 апреля.

Документы предполагают выделение киевскому режиму 60,84 миллиарда долларов. Треть от этой суммы в случае принятия законопроекта пойдёт на восполнение военного имущества, ещё 13 миллиардов потратятся на новое оружие, оставшиеся средства распределятся между другими целями.

Израилю же досталось почти вдвое меньше — 26,38 миллиарда. Большую часть ассигнований предполагается потратить на пополнение запасов оружия и зенитных ракет для комплексов ПВО "Железный купол", "Праща Давида" и "Железный луч". Для законопроектов республиканцы разработали переход на систему займов и усиленной подотчётности. Их рассмотрение намечено на 20 апреля.