Трамп: Республиканцы могут возобновить помощь Киеву, но только в виде кредита

Республиканская партия считает возможным возобновление помощи Украине, но лишь в виде кредита. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп на совместной со спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном конференции в поместье Мар-а-Лаго.

"Что касается законопроекта о помощи Украине — если спикер будет продвигать его, мы рассматриваем его прямо сейчас... и мы думаем о том, чтобы сделать его в форме кредита, а не просто подарка", — сообщил политик.

По его словам, США раздают слишком много подарков — на миллиарды и миллиарды долларов. А деньги, считает Трамп, должны давать европейские страны: им пора сравнять объёмы военной помощи Украине с США, потому что "они пострадали гораздо больше".