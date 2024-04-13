Трамп: Республиканцы могут возобновить помощь Киеву, но только в виде кредита
Экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Jason Allen
Республиканская партия считает возможным возобновление помощи Украине, но лишь в виде кредита. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп на совместной со спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном конференции в поместье Мар-а-Лаго.
"Что касается законопроекта о помощи Украине — если спикер будет продвигать его, мы рассматриваем его прямо сейчас... и мы думаем о том, чтобы сделать его в форме кредита, а не просто подарка", — сообщил политик.
По его словам, США раздают слишком много подарков — на миллиарды и миллиарды долларов. А деньги, считает Трамп, должны давать европейские страны: им пора сравнять объёмы военной помощи Украине с США, потому что "они пострадали гораздо больше".
Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обратиться к России и Украине с предложением начать мирные переговоры сразу после своего возможного переизбрания на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре 2024 года. Чтобы усадить за стол переговоров лидеров двух стран, политик намерен использовать военную помощь Киеву в качестве рычага давления.