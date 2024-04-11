Трамп, кажется, припрятал какой-то козырь, чтобы усадить Россию и Украину за переговоры
CNN: "Мирный план" Трампа по Украине включает шантаж с поставками вооружений
Дональд Трамп намерен обратиться к России и Украине с предложением начать мирные переговоры сразу после своего возможного переизбрания на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре 2024 года. О таких планах узнал телеканал CNN.
Чтобы усадить за стол переговоров лидеров двух стран, американский миллиардер и политик намерен будет использовать военную помощь Киеву в качестве рычага давления.
"Если Украина хочет продолжения помощи, ей придётся сесть и провести переговоры, а если Россия не хочет, чтобы мы предоставили Украине новую поддержку, тогда ей <...> тоже придётся согласиться на переговоры", — цитирует телеканал слова источника, близкого к Трампу.
К слову, сам Трамп уже публично заявил, что точно урегулирует конфликт на Украине, если победит на выборах президента США. По его словам, это станет возможным благодаря личным связям: мол, он хорошо знает президента России Владимира Путина, а также знаком с Владимиром Зеленским.
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