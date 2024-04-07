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7 апреля, 14:29

Трамп заявил, что может заставить Украину уступить Крым и Донбасс, пишут СМИ

WP: Трамп заявил, что завершит украинский конфликт, оказав давление на Киев

Бывший президент США Дональд Трамп в частной беседе говорил, что может завершить конфликт на Украине, оказав давление на Киев, чтобы он признал Крым и Донбасс частью России. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Предложение Трампа состоит в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный Донбасс", — рассказали изданию источники, которые обсуждали этот план с экс-лидером Штатов.

По словам осведомлённых собеседников, в частных разговорах Трамп также утверждает, что Москва и Киев "хотят сохранить лицо и ищут выход", а люди в некоторых регионах Незалежной были бы не прочь стать частью РФ.

К слову, Трамп ранее публично заявил, что урегулирует конфликт на Украине, если победит на выборах президента США, которые состоятся в ноябре. По его словам, это станет возможным благодаря тому, что он хорошо знает президента РФ Владимира Путина, а также знаком с Владимиром Зеленским.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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