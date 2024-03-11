"Ни копейки": Орбан поделился деталями разговора с Трампом о будущем Украины

Бывший американский лидер Дональд Трамп не станет давать деньги Украине, если вновь станет президентом США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу M1.

"Трамп сейчас не президент, но его партия препятствует, когда демократы хотят отправить деньги на войну. Трамп сказал, что если он вернётся, то он не будет это предпринимать, ни копейки (не выделит. — Прим. Life.ru). И тогда эта война закончится", — сообщил Орбан.

По его словам, Украина сейчас не стоит самостоятельно на ногах, поэтому если США не будут давать деньги Незалежной, то страны Европы не справятся с финансированием и конфликт быстро завершится.