Украине предрекли "удар милосердия" при избрании Трампа президентом США

Дональд Трамп приложит усилия для завершения конфликта на Украине в случае избрания новым президентом США, но всё будет зависеть от обстоятельств, при которых он снова вступит в Белый дом. Этим прогнозом поделился военный эксперт Владислав Шурыгин в ходе ток-шоу "Дайте сказать!".

Шурыгин оценил способность Трампа закончить конфликт на Украине. Видео © VK / Дайте сказать!

"Здесь есть очень интересная американская традиция, её может любой понаблюдать. Она заключается в том, что обычно все крупные ошибки одного президента всегда дальше как бы признаёт и завершает другой. Вот вы можете взять, допустим, войну во Вьетнаме, начал один президент, а уже выводил войска и заканчивал — другой. Там в Ирак вторгся Буш, а уже, допустим, выводил из Ирака войска Клинтон опять же, там в тот же самый Афганистан вторгся один, а выводил уже тот же самый Байден. У меня есть некое такое скромное предчувствие того, что завершать войну будет оставлено следующему президенту", — высказался эксперт.

Он затруднился делать точные прогнозы о шагах Трампа, но напомнил, что он был уникальным президентом. Гость "Дайте сказать!" сравнил политика с Прометеем. По его оценке, с первого дня президентства он будто был "прикован к скале, пока ему клевали печень". Трамп был вечно в цепях и ничего не мог сделать до самого конца срока, заметил Шурыгин. По его оценке, политик в случае избрания нанесёт "удар милосердия" по команде Джо Байдена и по всей этой украинской авантюре.