Украине предрекли "удар милосердия" при избрании Трампа президентом США
Шурыгин: Трамп будет завершать конфликт на Украине при избрании президентом США
Дональд Трамп. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Donald J. Trump
Дональд Трамп приложит усилия для завершения конфликта на Украине в случае избрания новым президентом США, но всё будет зависеть от обстоятельств, при которых он снова вступит в Белый дом. Этим прогнозом поделился военный эксперт Владислав Шурыгин в ходе ток-шоу "Дайте сказать!".
Шурыгин оценил способность Трампа закончить конфликт на Украине. Видео © VK / Дайте сказать!
"Здесь есть очень интересная американская традиция, её может любой понаблюдать. Она заключается в том, что обычно все крупные ошибки одного президента всегда дальше как бы признаёт и завершает другой. Вот вы можете взять, допустим, войну во Вьетнаме, начал один президент, а уже выводил войска и заканчивал — другой. Там в Ирак вторгся Буш, а уже, допустим, выводил из Ирака войска Клинтон опять же, там в тот же самый Афганистан вторгся один, а выводил уже тот же самый Байден. У меня есть некое такое скромное предчувствие того, что завершать войну будет оставлено следующему президенту", — высказался эксперт.
Он затруднился делать точные прогнозы о шагах Трампа, но напомнил, что он был уникальным президентом. Гость "Дайте сказать!" сравнил политика с Прометеем. По его оценке, с первого дня президентства он будто был "прикован к скале, пока ему клевали печень". Трамп был вечно в цепях и ничего не мог сделать до самого конца срока, заметил Шурыгин. По его оценке, политик в случае избрания нанесёт "удар милосердия" по команде Джо Байдена и по всей этой украинской авантюре.
"Вопрос, насколько он начнёт второй срок без цепей, вот это вопрос открытый. Потому что, безусловно, одна из вещей, которые он будет делать, это нанесёт такой как бы удар милосердия, как раньше говорили, был кинжал мизерикорд, которым добивали раненых. Его называли кинжалом милосердия. Он, безусловно, будет завершать конфликт на Украине", — заключил военный эксперт.
Напомним, бывший американский лидер неоднократно делал громкие заявления о конфликте на Украине. Он уверен, что в случае победы на выборах главы государства сможет за сутки урегулировать ситуацию. По его словам, сделать это очень легко. Между тем Зеленский в этом сильно усомнился, заявив, что это невозможно.