Боррель предрёк конец конфликта на Украине и призвал Европу проснуться
Боррель: Исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Обложка © ТАСС / OLIVIER HOSLET
Исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы, поэтому Брюссель должен больше поддерживать Киев. Так считает Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Если мы хотим, чтобы Украина сопротивлялась, мы должны оказать ей больше помощи и быстрее. В ближайшие месяцы может решиться исход войны", — сказал он в интервью испанской газете El País.
Кроме того, Боррель раскритиковал претендента на переизбрание президентом США Дональда Трампа, назвав его высказывания ужасными.
"Есть республиканцы, которые сравнивают украинскую войну с миграционным давлением из Мексики. Мы должны взять на себя ответственность, повысить обороноспособность и быть готовыми к любым возможностям. Трамп ещё не победил, как и президент РФ Владимир Путин ещё не победил, но Европа должна проснуться", — добавил Боррель.
Пока Боррель призывает Европу проснуться, его коллеги по ЕС подсчитывают, сколько потратили на Украину. Так, например, глава Евросовета Шарль Мишель накануне заявил, что Евросоюз выделил Киеву более 130 миллиардов евро за два года. А в Германии подсчитывают собственные потери от конфликта и ужасаются.