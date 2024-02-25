Боррель предрёк конец конфликта на Украине и призвал Европу проснуться

Исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы, поэтому Брюссель должен больше поддерживать Киев. Так считает Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Если мы хотим, чтобы Украина сопротивлялась, мы должны оказать ей больше помощи и быстрее. В ближайшие месяцы может решиться исход войны", — сказал он в интервью испанской газете El País.

Кроме того, Боррель раскритиковал претендента на переизбрание президентом США Дональда Трампа, назвав его высказывания ужасными.