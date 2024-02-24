В ЕС подсчитали громадные расходы на Украину за 2 года Глава Евросовета Мишель: ЕС выделил Киеву более €130 млрд с 24 февраля 2022 года 24 февраля, 16:27 Киев получит от ЕС более 130 миллиардов евро. Обложка © freepik

Украина получила от Евросоюза свыше 130 миллиардов евро по утверждённой программе помощи с 24 февраля 2022 года. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель в эфире украинского канала "Рада".

"Мы [с 24 февраля 2022 года] предоставили 82 или 83 миллиарда [евро] для поддержки Украины. Ещё 50 миллиардов входят в дополнительный пакет макрофинансовой помощи", — уточнил он.

Также сегодня стало известно о том, что Европейский союз планирует уже в марте 2024 года выплатить Украине первые 4,5 миллиарда евро в рамках новой программы помощи на сумму 50 миллиардов, утверждённой Брюсселем 1 февраля.

Авторы Татьяна Миссуми