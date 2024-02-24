Глава ЕК анонсировала первую выплату Киеву из обещанных 50 млрд евро
Фон дер Ляйен: ЕС уже в марте выплатит Украине 4,5 млрд евро из 50 обещанных
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Обложка © X / @vonderleyen
Европейский союз планирует уже в марте 2024 года выплатить Украине первые 4,5 миллиарда евро в рамках новой программы помощи на сумму в 50 миллиардов, утверждённой Брюсселем 1 февраля. Такое объявление на личной странице в социальной сети X сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев.
"Мы обсудили следующие шаги по программе для Украины стоимостью 50 миллиардов евро. Первый платёж в размере 4,5 миллиарда евро будет произведён в марте", — сказано в её публикации.
Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что среди стран Европы разгорелась дискуссия из-за разногласий в том, какая помощь Киеву должна быть оказана в первую очередь. Восточные страны ЕС считают, что западные государства недооценивают военные потребности Украины в противостоянии с Россией, в частности, критичным вопросом остаётся тема пополнения боеприпасов для артиллерии Незалежной.