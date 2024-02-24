Глава ЕК анонсировала первую выплату Киеву из обещанных 50 млрд евро

Европейский союз планирует уже в марте 2024 года выплатить Украине первые 4,5 миллиарда евро в рамках новой программы помощи на сумму в 50 миллиардов, утверждённой Брюсселем 1 февраля. Такое объявление на личной странице в социальной сети X сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев.

"Мы обсудили следующие шаги по программе для Украины стоимостью 50 миллиардов евро. Первый платёж в размере 4,5 миллиарда евро будет произведён в марте", — сказано в её публикации.