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24 февраля, 10:39

В США заявили о расколе Европы из-за помощи Украине

Bloomberg: Вопрос о финансировании Украины расколол Европу на Запад и Восток

Возникший спор о финансовой и военной поддержке Украины вызвал разногласия между странами Европы, так как Восток считает, что Запад не учитывает потребности Киева в связи с возможной угрозой со стороны России. Особенно острым является вопрос о пополнении боеприпасов для украинской артиллерии, сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

"Настроение в дипломатических кругах таково, что, если Россия в конечном итоге одержит победу на Украине, Западная Европа не будет прощена Восточной Европой и весь проект европейской интеграции после падения Берлинской стены может оказаться под угрозой, поскольку этот раскол оставит неизгладимый след", — говорится в публикации.

Там добавили, что при сложившейся ситуации западные страны не понимают, что Восток перестанет им доверять. Именно такого мнения придерживается высокопоставленный европейский чиновник, который дал комментарий агентству.

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А ранее Life.ru рассказывал, что заседание министров иностранных дел G20 в Бразилии доказало, что организация давно раскололась, как и весь мир: по одну сторону — Коллективный Запад, а по другую — Глобальный Юг. При этом политологи уверены, что давно пора реформировать ООН, МВФ, Всемирный банк, которые сейчас пригрелись в кармане у США.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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