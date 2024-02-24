В США заявили о расколе Европы из-за помощи Украине

Возникший спор о финансовой и военной поддержке Украины вызвал разногласия между странами Европы, так как Восток считает, что Запад не учитывает потребности Киева в связи с возможной угрозой со стороны России. Особенно острым является вопрос о пополнении боеприпасов для украинской артиллерии, сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

"Настроение в дипломатических кругах таково, что, если Россия в конечном итоге одержит победу на Украине, Западная Европа не будет прощена Восточной Европой и весь проект европейской интеграции после падения Берлинской стены может оказаться под угрозой, поскольку этот раскол оставит неизгладимый след", — говорится в публикации.

Там добавили, что при сложившейся ситуации западные страны не понимают, что Восток перестанет им доверять. Именно такого мнения придерживается высокопоставленный европейский чиновник, который дал комментарий агентству.