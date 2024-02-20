Мадуро заявил, что Россия наносит поражение Западу в конфликте на Украине

Россия наносит поражение Западу в нынешнем конфликте на Украине, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в передаче "С Мадуро плюс". Лидер латиноамериканской республики отметил, что этот конфликт "невыносим" для Штатов.

"Россия сегодня более сильная в экономическом плане, Россия сегодня побеждает на поле боя, наносит поражение Западу на поле боя. Запад, НАТО довели Украину до войны... и эта война невыносима для США", — сказал он.