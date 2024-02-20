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20 февраля, 06:57

Мадуро заявил, что Россия наносит поражение Западу в конфликте на Украине

Россия наносит поражение Западу в нынешнем конфликте на Украине, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в передаче "С Мадуро плюс". Лидер латиноамериканской республики отметил, что этот конфликт "невыносим" для Штатов.

"Россия сегодня более сильная в экономическом плане, Россия сегодня побеждает на поле боя, наносит поражение Западу на поле боя. Запад, НАТО довели Украину до войны... и эта война невыносима для США", — сказал он.

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Ранее Николас Мадуро анонсировал свой визит в Санкт-Петербург. Глава государства не уточнил точные сроки, отметив, что Северная столица — красивейший город.

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ТАСС / EPA / Miguel Gutierrez

Матвей Константинов
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