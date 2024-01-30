Мадуро сообщил, что в ближайшее время посетит Санкт-Петербург

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ближайшее время намерен посетить Санкт-Петербург. Об этом он сообщил в авторской программе "С Мадуро плюс" на телеканале Venezolana de Televisión.

"Это красивейший город. Мы скоро будем в Санкт-Петербурге", — заявил Мадуро, не уточнив точные сроки визита.

В ходе передачи венесуэльский президент отдал дань памяти защитникам Ленинграда и поздравил с 80-й годовщиной освобождения города от фашистской блокады.