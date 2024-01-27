Путин: Блокада Ленинграда — это геноцид и его оценка должна быть незыблемой

Блокада Ленинграда нацистами является геноцидом, и РФ добьётся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

Президент в ходе концерта по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады подчеркнул, что это событие является в истории самым страшным примером массового убийства советских граждан. Глава государства напомнил, что от голода и болезней в городе погибло более миллиона человек, среди которых пожилые, женщины и дети.