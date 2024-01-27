Путин: Блокада Ленинграда — это геноцид и его оценка должна быть незыблемой
Блокада Ленинграда нацистами является геноцидом, и РФ добьётся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.
Президент в ходе концерта по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады подчеркнул, что это событие является в истории самым страшным примером массового убийства советских граждан. Глава государства напомнил, что от голода и болезней в городе погибло более миллиона человек, среди которых пожилые, женщины и дети.
"Это число сложно осмыслить и представить, но это лишь часть тех бесчинств, что обрушили на нашу землю, на наш народ нацисты и те, кто им присягнул, прислуживал, стал соучастником зачистки так называемого жизненного пространства для так называемой высшей расы, исполнителем зверских карательных операций, казней мирного населения на оккупированных территориях", — отметил Путин.
Как сообщал Лайф, 27 января в России отмечается важная дата — 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Трагические события начались 8 сентября 1941 года, когда вермахт осадил отрезанный от остальной страны город. На протяжении почти 900 дней он был связан с внешним миром лишь по Ладожскому озеру и воздуху, пока 27 января 1944 года Красная Армия, проведя успешную наступательную операцию, не освободила Северную столицу. Сегодня Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв блокады и защитников города. Кроме того, глава государства возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Затем президент вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко открыли в Гатчинском районе Ленобласти мемориал в память о мирных жителях СССР, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
LIFE / Павел Баранов