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Политолог указал на главный итог саммита G20 в Бразилии

Эксперт Пшеничников считает, что в G20 наметился серьёзный раскол

24 февраля, 09:46
G20 переживает раскол. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

G20 переживает раскол. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Встреча на уровне министров иностранных дел G20 в Бразилии доказала, что организация давно раскололась, как и весь мир: по одну сторону — коллективный Запад, а по другую — Глобальный Юг. Об этом "Царьграду" сказал политолог и публицист Игорь Пшеничников.

"Коллективный Запад во главе с США всеми силами держится за прежний мировой порядок, при котором гегемон доминировал и диктовал свои условия остальным", — отметил он.

Но теперь позиции Запада изрядно пошатнулись, голоса других стран зазвучали увереннее и громче с призывом выстроить многополярную мировую систему, учитывающую интересы всех участников процесса, продолжил эксперт. Так, президент Бразилии Лула да Силва, принимающий в своей стране саммит G20, открыто заявил о кризисе международных организаций. По его словам, давно пора реформировать ООН, МВФ, Всемирный банк, которые сейчас пригрелись в кармане у США.

Глобальный Юг фактически бросает вызов своим оппонентам, требуя сменить доминирование ряда государств на равноправие и взаимоуважение. Пшеничников добавил, что, судя по результатам встречи G20, согласие пока достигнуто не было, а вот раскол наметился отчётливо.

Лавров пожелал Западу "не подавиться за своим демократическим столом"
Лавров пожелал Западу "не подавиться за своим демократическим столом"

Напомним, встреча министров иностранных дел G20 прошла в Бразилии 21–22 февраля. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что попытки Запада украинизировать повестку мероприятия полностью провалились. Страны Глобального Юга, среди которых Индия, Китай, Бразилия, Мексика, государства Африки, отказались сводить все обсуждения к украинскому конфликту.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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