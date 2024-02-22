Лавров пожелал Западу "не подавиться за своим демократическим столом"
Глава МИД России Сергей Лавров пожелал Западу "не подавиться за своим демократическим столом". Таким заявлением он отреагировал на высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена на Мюнхенской конференции по безопасности. Как подчеркнул российский политик, в системе международных отношений у стран есть выбор: либо сесть за стол, либо оказаться в меню.
"Я вот только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились", — заявил дипломат журналистам на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро по итогам заседания глав МИД G20.
Напомним, в настоящее время глава МИД России Сергей Лавров находится в латиноамериканском турне. Вчера он прибыл в Рио-де-Жанейро. Дипломат представил российские оценки глобальных вызовов на полях министерского заседания G20. А сегодня по итогам работы глав МИД G20 политик сделал ряд важных заявлений, в частности указал на провал попыток Запада "украинизировать" повестку в "Большой двадцатке".
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