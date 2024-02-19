Лавров — о новых санкциях против РФ: США уступают ЕС в русофобской кампании

Вашингтон уступает ЕС в русофобской кампании, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о подготовке Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров российского министра с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

"Соединённые Штаты уступают Евросоюзу первенство в этой русофобской кампании. Пусть история расставит всё по своим местам, а жители стран, которые входят в Европейский союз, пусть делают выводы из того, кого они привели к власти", — отметил Лавров.