Лавров — о новых санкциях против РФ: США уступают ЕС в русофобской кампании
Вашингтон уступает ЕС в русофобской кампании, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о подготовке Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров российского министра с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.
"Соединённые Штаты уступают Евросоюзу первенство в этой русофобской кампании. Пусть история расставит всё по своим местам, а жители стран, которые входят в Европейский союз, пусть делают выводы из того, кого они привели к власти", — отметил Лавров.
Ранее Life.ru писал, что ЕС может одобрить 13-й пакет санкций против РФ 19 февраля. Ожидается, что это произойдёт по итогам встречи глав МИД стран объединения в Брюсселе. СМИ раскрыли, какие ограничения ЕС планирует ввести против России на этот раз.