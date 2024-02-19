Регион

Уведомления отключены

19 февраля, 18:46

Лавров — о новых санкциях против РФ: США уступают ЕС в русофобской кампании

Вашингтон уступает ЕС в русофобской кампании, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о подготовке Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров российского министра с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

"Соединённые Штаты уступают Евросоюзу первенство в этой русофобской кампании. Пусть история расставит всё по своим местам, а жители стран, которые входят в Европейский союз, пусть делают выводы из того, кого они привели к власти", — отметил Лавров.

Венгрия отказалась блокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС
Венгрия отказалась блокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС

Ранее Life.ru писал, что ЕС может одобрить 13-й пакет санкций против РФ 19 февраля. Ожидается, что это произойдёт по итогам встречи глав МИД стран объединения в Брюсселе. СМИ раскрыли, какие ограничения ЕС планирует ввести против России на этот раз.

Обложка ©

T.me / MID_Russia

Никита Осипов
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • ЕС
  • Санкции против России
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров