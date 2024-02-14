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14 февраля, 17:58

ЕС одобрит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля

EUobserver: Главы МИД стран ЕС одобрят 13-й пакет санкций против РФ 19 февраля

Евросоюз может одобрить 13-й пакет антироссийских санкций в понедельник, 19 февраля. Как сообщает EUobserver, это произойдёт по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения в Брюсселе. По данным портала, ограничения должны были затронуть и Белоруссию.

"Изначально ЕС предлагал добавить 118 физических и юридических лиц в 13-й список, включая российские фирмы, поставляющие северокорейское оружие в зону боевых действий на Украине. Но теперь он дополнил предложение ещё 43 физическими и 32 юридическими лицами", — пишет EUobserver.

Санкции из 13-го пакета, похоже, удивят однообразием
Санкции из 13-го пакета, похоже, удивят однообразием

Ранее немецкие СМИ сообщали, что ЕС планирует внести в 13-й санкционный пакет более 200 организаций и физических лиц, в том числе иностранных. Меры коснутся заморозки активов на территории Евросоюза, предполагается подготовить правовую базу для передачи Украине доходов с замороженных активов РФ. Под рестрикции подпадут и иностранные компании, ведущие посредническую торговлю с Москвой.

Обложка ©

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Никита Осипов
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