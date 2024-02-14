ЕС одобрит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля

Евросоюз может одобрить 13-й пакет антироссийских санкций в понедельник, 19 февраля. Как сообщает EUobserver, это произойдёт по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения в Брюсселе. По данным портала, ограничения должны были затронуть и Белоруссию.

"Изначально ЕС предлагал добавить 118 физических и юридических лиц в 13-й список, включая российские фирмы, поставляющие северокорейское оружие в зону боевых действий на Украине. Но теперь он дополнил предложение ещё 43 физическими и 32 юридическими лицами", — пишет EUobserver.