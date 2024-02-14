ЕС одобрит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля
EUobserver: Главы МИД стран ЕС одобрят 13-й пакет санкций против РФ 19 февраля
Евросоюз может одобрить 13-й пакет антироссийских санкций в понедельник, 19 февраля. Как сообщает EUobserver, это произойдёт по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения в Брюсселе. По данным портала, ограничения должны были затронуть и Белоруссию.
"Изначально ЕС предлагал добавить 118 физических и юридических лиц в 13-й список, включая российские фирмы, поставляющие северокорейское оружие в зону боевых действий на Украине. Но теперь он дополнил предложение ещё 43 физическими и 32 юридическими лицами", — пишет EUobserver.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что ЕС планирует внести в 13-й санкционный пакет более 200 организаций и физических лиц, в том числе иностранных. Меры коснутся заморозки активов на территории Евросоюза, предполагается подготовить правовую базу для передачи Украине доходов с замороженных активов РФ. Под рестрикции подпадут и иностранные компании, ведущие посредническую торговлю с Москвой.
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