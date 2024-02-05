В Германии приоткрыли тайну над содержанием 13-го пакета санкций ЕС DPA: Новый пакет санкций ЕС затронет более 200 физлиц и компаний 5 февраля, 10:08 Новый пакет санкций ЕС может затронуть свыше 200 физлиц и компаний. Обложка © Shutterstock

Евросоюз намерен внести в 13-й санкционный пакет против России свыше двухсот организаций и физических лиц. Об этом пишет агентство DPA, ссылаясь на европейских чиновников.

"Согласно планам, дополнительные санкционные меры могут затронуть во многом больше 200 человек и компаний", — отмечается в тексте.

Меры коснутся заморозки активов на территории Евросоюза, а также предполагается подготовить правовую базу для передачи Киеву доходов, полученных с замороженных российских активов. Также под рестрикции попадут иностранные компании, которые ведут посредническую торговлю с РФ, тем самым помогая "военному и технологическому укреплению" Москвы.

Напомним, в ЕС обсуждают очередной пакет санкций в отношении России. Предполагается, что он не включит запрет на импорт, а в санкционный перечень не попадут лица "с громкими именами".

Авторы Татьяна Миссуми