Новые запреты на импорт не войдут в следующий пакет санкций, узнали СМИ

Новые запреты на импорт продукции не войдут в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Однако некоторые ограничения на товарооборот ожидаются в следующем наборе рестрикций, сообщило Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

По данным собеседников агентства, под санкции подпадут "сотни списков" физических лиц и компаний. Однако никаких громких имён в перечне не будет. 13-й пакет не будет содержать спорных ограничений, а потому его принятие состоится быстро, уверены в ЕС.