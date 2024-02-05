Регион

Уведомления отключены

4 февраля, 23:46

Новые запреты на импорт не войдут в следующий пакет санкций, узнали СМИ

Reuters: ЕК не включит запреты на импорт в 13-й пакет антироссийских санкций

Новые запреты на импорт продукции не войдут в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Однако некоторые ограничения на товарооборот ожидаются в следующем наборе рестрикций, сообщило Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

По данным собеседников агентства, под санкции подпадут "сотни списков" физических лиц и компаний. Однако никаких громких имён в перечне не будет. 13-й пакет не будет содержать спорных ограничений, а потому его принятие состоится быстро, уверены в ЕС.

"После принятия 13-го пакета санкций Европейская комиссия быстро предложит 14-й пакет мер, который может включать некоторые новые запреты на импорт", — заключили в Reuters.

Власти Венгрии осудили новый пакет санкций против РФ и многомиллиардную помощь Украине
Власти Венгрии осудили новый пакет санкций против РФ и многомиллиардную помощь Украине

Напомним, что Россия успешно справилась с санкционным давлением Запада, лишь усилив свою экономику. Талант руководства страны недавно даже признали в Госдепартаменте США.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров