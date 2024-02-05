Новые запреты на импорт не войдут в следующий пакет санкций, узнали СМИ
Reuters: ЕК не включит запреты на импорт в 13-й пакет антироссийских санкций
Новые запреты на импорт продукции не войдут в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Однако некоторые ограничения на товарооборот ожидаются в следующем наборе рестрикций, сообщило Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.
По данным собеседников агентства, под санкции подпадут "сотни списков" физических лиц и компаний. Однако никаких громких имён в перечне не будет. 13-й пакет не будет содержать спорных ограничений, а потому его принятие состоится быстро, уверены в ЕС.
"После принятия 13-го пакета санкций Европейская комиссия быстро предложит 14-й пакет мер, который может включать некоторые новые запреты на импорт", — заключили в Reuters.
Напомним, что Россия успешно справилась с санкционным давлением Запада, лишь усилив свою экономику. Талант руководства страны недавно даже признали в Госдепартаменте США.
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