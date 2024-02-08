Санкции из 13-го пакета, похоже, удивят однообразием

Около 55 компаний и более 60 физических лиц могут войти в новый пакет европейских санкций против России. По данным Bloomberg, ограничения коснутся фирм и коммерсантов, связанных с производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники, которые используются российскими оборонными компаниями.

Кроме того, ЕС хочет ударить по транспортным компаниям, которые якобы обеспечивают логистику для перевозки боеприпасов из КНДР в Россию.