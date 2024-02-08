Санкции из 13-го пакета, похоже, удивят однообразием
Bloomberg: 55 компаний и 60 физлиц из России могут попасть под новые санкции ЕС
Около 55 компаний и более 60 физических лиц могут войти в новый пакет европейских санкций против России. По данным Bloomberg, ограничения коснутся фирм и коммерсантов, связанных с производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники, которые используются российскими оборонными компаниями.
Кроме того, ЕС хочет ударить по транспортным компаниям, которые якобы обеспечивают логистику для перевозки боеприпасов из КНДР в Россию.
Ранее немецкие СМИ узнали, что Евросоюз намерен внести в 13-й санкционный пакет свыше 200 организаций и физических лиц, в том числе и иностранных. Меры коснутся заморозки активов на территории Евросоюза, а также предполагается подготовить правовую базу для передачи Киеву доходов, полученных с замороженных российских активов. Также под рестрикции подпадут иностранные компании, которые ведут посредническую торговлю с Россией.
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