На Украине взвыли из-за "слабых" санкций ЕС против России

И новый, 13-й, и все предыдущие пакеты европейских санкций против России — слабые. На это пожаловалась Глава отдела санкций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Агия Загребельская.

"Слаб ли этот пакет? Мы можем сказать, что все предыдущие меры были слабыми", — приводит её слова издание EUobserver.

Загребельская также намекнула, что не верит в дальнейшее ужесточение мер.