На Украине взвыли из-за "слабых" санкций ЕС против России
В НАПК Украины пожаловались на "слабые" санкции ЕС против России
И новый, 13-й, и все предыдущие пакеты европейских санкций против России — слабые. На это пожаловалась Глава отдела санкций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Агия Загребельская.
"Слаб ли этот пакет? Мы можем сказать, что все предыдущие меры были слабыми", — приводит её слова издание EUobserver.
Загребельская также намекнула, что не верит в дальнейшее ужесточение мер.
Напомним, ранее немецкие СМИ узнали, что Евросоюз намерен внести в 13-й санкционный пакет против России свыше 200 организаций и физических лиц. Меры коснутся заморозки активов на территории Евросоюза, а также предполагается подготовить правовую базу для передачи Киеву доходов, полученных с замороженных российских активов. Также под рестрикции подпадут иностранные компании, которые ведут посредническую торговлю с РФ.
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