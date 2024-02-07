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7 февраля, 07:53

На Украине взвыли из-за "слабых" санкций ЕС против России

В НАПК Украины пожаловались на "слабые" санкции ЕС против России

И новый, 13-й, и все предыдущие пакеты европейских санкций против России — слабые. На это пожаловалась Глава отдела санкций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Агия Загребельская.

"Слаб ли этот пакет? Мы можем сказать, что все предыдущие меры были слабыми", — приводит её слова издание EUobserver.

Загребельская также намекнула, что не верит в дальнейшее ужесточение мер.

Новые запреты на импорт не войдут в следующий пакет санкций, узнали СМИ
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Напомним, ранее немецкие СМИ узнали, что Евросоюз намерен внести в 13-й санкционный пакет против России свыше 200 организаций и физических лиц. Меры коснутся заморозки активов на территории Евросоюза, а также предполагается подготовить правовую базу для передачи Киеву доходов, полученных с замороженных российских активов. Также под рестрикции подпадут иностранные компании, которые ведут посредническую торговлю с РФ.

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Александра Вишнякова
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