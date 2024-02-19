Венгрия отказалась блокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС
Сийярто: Венгрия не будет накладывать вето на 13-й пакет санкций ЕС против РФ
Венгрия не станет накладывать вето на 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, хоть и считает его неправильным. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
"На этапе подготовки 13-го пакета санкций из него удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии. Поэтому мы считаем, что с этой точки зрения использовать вето не имело бы смысла", — сказал глава МИД страны после встречи с коллегами из ЕС в Брюсселе.
Вместе с тем, указал Сийярто, в Будапеште считают неправильным вводить против РФ очередной пакет санкций. Также, по словам дипломата, в ЕС уже задумываются о 14-м пакете рестрикций.
"И хотя это является полной бессмыслицей, все уверены, что 14-й пакет санкций будет принят", — сказал Сийярто журналистам в эфире телеканала M1.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может одобрить 13-й пакет антироссийских санкций в понедельник, 19 февраля. Это произойдёт по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения в Брюсселе. СМИ раскрыли, какие ограничения ЕС планирует ввести против России на этот раз.
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