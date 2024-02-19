Венгрия отказалась блокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС

Венгрия не станет накладывать вето на 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, хоть и считает его неправильным. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

"На этапе подготовки 13-го пакета санкций из него удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии. Поэтому мы считаем, что с этой точки зрения использовать вето не имело бы смысла", — сказал глава МИД страны после встречи с коллегами из ЕС в Брюсселе.

Вместе с тем, указал Сийярто, в Будапеште считают неправильным вводить против РФ очередной пакет санкций. Также, по словам дипломата, в ЕС уже задумываются о 14-м пакете рестрикций.