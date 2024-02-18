Президент Литвы признал неэффективность антироссийских санкций

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что антироссийские санкции Евросоюза работают неэффективно. Его комментарий журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности привело агентство BNS.

"Приходится признать, что все эти пакеты санкций имели очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику", — заявил литовский лидер.

Такие выводы Науседа сделал, проанализировав макроэкономические показатели России. Он полагает, что Москва обходит ограничения и нужно устранить имеющиеся лазейки и усилить вторичные последствия санкций.