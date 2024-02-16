"Архитектор" санкций против России вернётся в Белый дом

Белый дом снова принял на работу американского экономиста Далипа Сингха, который был заместителем советника президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономики с февраля 2021-го по июнь 2022 года. За время работы в администрации Джо Байдена он прославился как "архитектор" санкций против России. Об этом стало известно порталу Axios.

Сингх покинул пост заместителя советника президента по семейным обстоятельствам. Его сменил Майк Пайл. По сведениям журналистов, последний увольняется в конце февраля, возвращая должность предшественнику. Информацию подтверждает Bloomberg. По его сведениям, теперь Сингх будет работать над рядом инициатив, включая укрепление цепочек поставок, помощь в реформировании Всемирного банка, решение долговых проблем на глобальном Юге, расширение американского аналога китайской инициативе "Один пояс — один путь". Также ему поручат работать над мерами государственного управления экономикой "для противодействия противникам".