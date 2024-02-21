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21 февраля, 03:58

Лавров прилетел в Бразилию

Лавров прилетел в Бразилию для участия в заседании глав МИД G20

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Бразилию. Обложка © t.me / МИД России

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Бразилию. Обложка © t.me / МИД России

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров продолжает своё латиноамериканское турне. Как сообщила в телеграм-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, дипломат прибыл в Рио-де-Жанейро.

Лавров прилетел в Рио-де-Жанейро. Видео © t.me / Мария Захарова

Она также опубликовала видео прибытия главы МИД РФ в Бразилию и рассказала, что министр прилетел в страну для участия в заседании Совета министров иностранных дел "двадцатки". По словам Захаровой, на полях министерского заседания G20 Лавров развёрнуто представит российские оценки глобальных вызовов.

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Напомним, что недавно Лавров в рамках своего турне по странам Латинской Америки посетил Кубу. После встречи с высшим политическим руководством этой островной страны он направился в Венесуэлу.

Алексей Соловьёв
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