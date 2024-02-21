Лавров прилетел в Бразилию

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров продолжает своё латиноамериканское турне. Как сообщила в телеграм-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, дипломат прибыл в Рио-де-Жанейро.

Она также опубликовала видео прибытия главы МИД РФ в Бразилию и рассказала, что министр прилетел в страну для участия в заседании Совета министров иностранных дел "двадцатки". По словам Захаровой, на полях министерского заседания G20 Лавров развёрнуто представит российские оценки глобальных вызовов.