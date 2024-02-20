Лавров встретился с президентом Кубы Диас-Канелем

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в настоящее время находится с рабочим визитом на Кубе. Как передаёт в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, его уже принял президент островного государства Мигель Диас-Канель.

"Сергея Лаврова принимает президент Кубы", — сообщила дипломат.

Стоит отметить, что Захарова также в своём посте показала фотографию с места событий. Сообщается, что после Кубы Лавров посетит Венесуэлу и Бразилию.