Американская свобода разрешает всё, что было табуировано человечеством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такое мнение она выразила в своём телеграм-канале, комментируя марш неонацистов в Нашвилле (штат Теннесси).

Марш неонацистов в Нашвилле (штат Теннесси). Видео © X / RaheemKassam

"Свобода по-американски развязала руки всему тому, что было табуировано человечеством и загнано как злой джинн в лампу, казалось бы, навсегда выброшено в море. А вот сопротивление этому злу карается, согласно американской свободе, как её нарушение", — подчеркнула официальный представитель МИД.

Захарова рассказала, что 17 февраля группировки Blood Tribe устроили демонстрацию прямо у зданий администрации в Нашвилле, а потом прошли через центральные улицы. Она объяснила, что на спинах протестующих написано 2218 — буквенно-цифровой код неонацистской кричалки Bring back Adolf Hitler ("Верните Адольфа Гитлера").

По словам политика, как Белый дом, так и многие общественные организации не наказывают за подобные акции. Она напомнила о решении Верховного суда Италии, согласно которому "зигование" теперь считается "римским приветствием", а не преступлением. При этом Захарова обратила внимание, что на видео никто не решается вызвать правоохранителей.