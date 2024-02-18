"Развязала руки неонацизму": Захарова показала, к чему приводит "свобода по-американски"
Захарова: Свобода по-американски развязала руки всему табуированному
Американская свобода разрешает всё, что было табуировано человечеством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такое мнение она выразила в своём телеграм-канале, комментируя марш неонацистов в Нашвилле (штат Теннесси).
Марш неонацистов в Нашвилле (штат Теннесси). Видео © X / RaheemKassam
"Свобода по-американски развязала руки всему тому, что было табуировано человечеством и загнано как злой джинн в лампу, казалось бы, навсегда выброшено в море. А вот сопротивление этому злу карается, согласно американской свободе, как её нарушение", — подчеркнула официальный представитель МИД.
Захарова рассказала, что 17 февраля группировки Blood Tribe устроили демонстрацию прямо у зданий администрации в Нашвилле, а потом прошли через центральные улицы. Она объяснила, что на спинах протестующих написано 2218 — буквенно-цифровой код неонацистской кричалки Bring back Adolf Hitler ("Верните Адольфа Гитлера").
По словам политика, как Белый дом, так и многие общественные организации не наказывают за подобные акции. Она напомнила о решении Верховного суда Италии, согласно которому "зигование" теперь считается "римским приветствием", а не преступлением. При этом Захарова обратила внимание, что на видео никто не решается вызвать правоохранителей.
Ранее представитель российского МИД комментировала другое видео. На нём украинский министр Дмитрий Кулеба закурил во время прямого включения на местном телеканале "1+1", когда ведущий в студии задал ему вопрос о протестах польских фермеров из-за поставок зерна из Незалежной. Дипломат в шутку предположила, что он решил покурить, так как это подарок с Мюнхенской конференции по безопасности.
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