Закуривший во время телеэфира Кулеба дал повод для шуток о бесславной сдаче ВСУ Авдеевки Кулеба закурил во время прямого включения на украинском телеканале 17 февраля, 16:37 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба закурил в прямом эфире. Обложка © t.me / Україна Online: Новини | Політика

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба закурил во время прямого включения на украинском телеканале "1+1", когда ведущий в студии задал ему вопрос о протестах польских фермеров из-за поставок зерна из Незалежной. Кадры тут же завирусились в Сети и буквально стали новым мемом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба закурил в прямом эфире. Видео © t.me / Україна Online: Новини | Політика

Сейчас Кулеба находится в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности. Его вывели в эфир, и министр успел рассказать о предстоящих встречах украинской делегации. Затем он почему-то решил, что связь со студией прервалась, и закурил. Только после этого политика спешно отключили от эфира. При этом реакция ведущего не заставила себя ждать. Как раз в этот момент его лицо показали крупным планом.

Пользователи в Сети уже превратили Кулебу в очередной мем, пошутив, что министр нервно курит на фоне новостей о сдаче Авдеевки. А кто-то иронично предложил порадоваться, что уж лучше с сигаретой, чем со стаканом, стоя и не чокаясь.

Авторы Татьяна Миссуми