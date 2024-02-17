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Закуривший во время телеэфира Кулеба дал повод для шуток о бесславной сдаче ВСУ Авдеевки

Кулеба закурил во время прямого включения на украинском телеканале

17 февраля, 16:37
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба закурил в прямом эфире. Обложка © t.me / Україна Online: Новини | Політика

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба закурил в прямом эфире. Обложка © t.me / Україна Online: Новини | Політика

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба закурил во время прямого включения на украинском телеканале "1+1", когда ведущий в студии задал ему вопрос о протестах польских фермеров из-за поставок зерна из Незалежной. Кадры тут же завирусились в Сети и буквально стали новым мемом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба закурил в прямом эфире. Видео © t.me / Україна Online: Новини | Політика

Сейчас Кулеба находится в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности. Его вывели в эфир, и министр успел рассказать о предстоящих встречах украинской делегации. Затем он почему-то решил, что связь со студией прервалась, и закурил. Только после этого политика спешно отключили от эфира. При этом реакция ведущего не заставила себя ждать. Как раз в этот момент его лицо показали крупным планом.

Пользователи в Сети уже превратили Кулебу в очередной мем, пошутив, что министр нервно курит на фоне новостей о сдаче Авдеевки. А кто-то иронично предложил порадоваться, что уж лучше с сигаретой, чем со стаканом, стоя и не чокаясь.

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Напомним, главком ВСУ Александр Сырский приказал украинским подразделениям отступить из Авдеевки из-за вероятности полного окружения. Владимир Зеленский объяснил решение необходимостью сохранить жизни украинских солдат. Сейчас военные ВС РФ уже водрузили российский триколор на крыше коксохимического завода в Авдеевке. Предприятие считалось мощным укрепрайоном противника.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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