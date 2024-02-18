Захарову повеселило мемное видео с нервно курящим Кулебой после бесславной сдачи Авдеевки

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в шутку предположила, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил покурить сигару в эфире украинского телемарафона, поскольку это подарок с Мюнхенской конференции по безопасности.

"Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнёс: "Мы Вас чуем". Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары", — посмеялась дипломат.

Как уже писал Life.ru, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба закурил во время прямого включения на украинском телеканале "1+1", когда ведущий в студии задал ему вопрос о протестах польских фермеров из-за поставок зерна из Незалежной. Кадры тут же завирусились в Сети и буквально стали новым мемом. Пользователи стали шутить, что министр нервно курит на фоне новостей о сдаче Авдеевки.