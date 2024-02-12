Собака напала на главу МИД Украины
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что его покусала собака во время прогулки
На главу МИД Украины Дмитрия Кулебу во время прогулки набросилась большая собака. Об этом рассказал сам украинский дипломат у себя в социальной сети.
Дмитрий Кулеба показал укус собаки. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dmytro_kuleba
"Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки и заодно на меня", — говорится в его публикации.
Министр написал, что после нападения животного обратился в больницу, где ему оказали помощь. Он также приложил к публикации фото испачканной в крови голени со следами укуса. При этом, с кем именно ходил на прогулку Кулеба, неизвестно.
Иронично, что дипломат славится любовью к пёселям и сам рассказывал, что завёл себе сразу нескольких. Кстати, в 2022 году стало известно, что семья Кулебы вместе с его собаками сбежала с Украины. Ситуацию тогда без внимания не смогла оставить официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и высмеяла его.
Между тем в немецких СМИ опубликовали информацию о том, что канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтоне за глаза зовут "двуногим немецким другом" президента США Джо Байдена. Это своеобразная отсылка к пословице, которую приписывают одному из бывших руководителей Штатов Гарри Трумэну: "Если вам нужен друг в Вашингтоне, заведите собаку".
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky