Собака напала на главу МИД Украины

На главу МИД Украины Дмитрия Кулебу во время прогулки набросилась большая собака. Об этом рассказал сам украинский дипломат у себя в социальной сети.

Дмитрий Кулеба показал укус собаки. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dmytro_kuleba

"Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки и заодно на меня", — говорится в его публикации.

Министр написал, что после нападения животного обратился в больницу, где ему оказали помощь. Он также приложил к публикации фото испачканной в крови голени со следами укуса. При этом, с кем именно ходил на прогулку Кулеба, неизвестно.

Иронично, что дипломат славится любовью к пёселям и сам рассказывал, что завёл себе сразу нескольких. Кстати, в 2022 году стало известно, что семья Кулебы вместе с его собаками сбежала с Украины. Ситуацию тогда без внимания не смогла оставить официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и высмеяла его.