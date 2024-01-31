Находящийся в киевском СИЗО депутат заявил об унижении Кулебы со стороны Венгрии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба был унижен на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто в Ужгороде. Такое мнение высказал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он уверен, что заявление лидера венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи о присоединении Закарпатья — это не "марионеточное поведение", а "вполне конкретная оплеуха" перед приездом Сийярто.

"Во-первых, это тест на проверку прочности: вызовет ли Украина посла Венгрии в МИД для вручения ноты и разъяснений или не рискнёт. Во-вторых, демонстрация сильной позиции Венгрии, с министром иностранных дел которой встречу не отменят даже после такой наглой выходки", — написал Дубинский в телеграм-канале, где записи публикуют его адвокаты.

Он также уверен, что это стало намёком на то, что на саммите Евросоюза 1 февраля Будапешт может сохранить своё вето. Также, по мнению парламентария, подобное стало "личным плевком в Кулебу", "обнулением его авторитета" и местью за намёки о пророссийской позиции Виктора Орбана.